Affaire Gabby : Brian Laundrie était déjà mort quand la police l’a confondu avec sa mère

Les forces de l’ordre ont connu quelques couacs en recherchant le fugitif. Les autorités se défendent et dénoncent le manque de coopération de la famille Laundrie.

On ne saura probablement jamais ce qui s’est passé entre Gabby Petito et Brian Laundrie fin août dans le Wyoming. La mort du jeune homme de 23 ans, dont les restes ont été retrouvés le 20 octobre dans la réserve de Carlton (Floride), a douché les espoirs de la famille de la victime. Les premiers résultats de l’autopsie de Brian n’ont rien donné, mais la thèse du suicide est logiquement privilégiée, écrit le «Herald Tribune». «Ce type est parti là-bas et a probablement mis fin à ses jours, et il était là où nous pensions qu’il était. Il y avait un mètre d’eau là-bas à ce moment-là», a expliqué Kurt Hoffman, shérif du comté de Sarasota.