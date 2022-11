Zurich : Brian, le détenu le plus médiatisé de Suisse, bientôt libre

Brian va sortir de prison. Sa détention devient excessive, a indiqué la Cour suprême de Zurich mardi dans un communiqué. En effet, son temps derrière les barreaux est désormais très proche de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle on peut s’attendre, alors que la procédure d’appel pourrait prendre encore plus de temps.

Le détenu le plus célèbre de Suisse a passé trois ans à l’isolement. En janvier 2022, le jeune homme de 27 ans a été transféré de l’établissement pénitentiaire de Pöschwies (ZH) vers une prison préventive zurichoise. Là, après une courte période d’intégration, il a été placé en détention normale, comme l’avait alors indiqué la justice zurichoise.

Condamné en 2021

Pour mémoire, en juin 2021, Brian a été condamné par la Cour suprême de Zurich pour tentative de lésions corporelles graves. Il s’agit du délit le plus grave parmi les 29 qu’il a commis derrière les barreaux, dont des coups donnés aux surveillants. Le tribunal a porté la peine d’emprisonnement à six ans et quatre mois.