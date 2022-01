Zurich : Brian, le multirécidiviste, transféré dans une prison conventionnelle

Le détenu le plus médiatisé de suisse va pouvoir quitter sa cellule en isolement pour améliorer ses conditions en prison.

Coopération saluée par la défense

Dans de récents arrêts, le Tribunal fédéral avait également indiqué qu’il convenait d’agir rapidement en ce qui concerne les conditions de détention de Brian. «Avec ce transfert, nous voulons lui permettre de travailler à son développement et faire en sorte qu’il puisse nouer des relations non conflictuelles avec les collaborateurs et les codétenus», explique à «20 Minuten» Jacqueline Fehr, présidente du gouvernement cantonal en charge de la Direction de la police et de l’intérieur.