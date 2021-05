Zurich - Brian veut éviter les mesures thérapeutiques

Le cas de Brian, 25 ans, occupe ce mercredi la Haute Cour de Zurich. L’homme fait appel contre un verdict du Tribunal de district de Dielsdorf (ZH). Ce dernier avait condamné en novembre 2019 le délinquant, très médiatisé sous le nom de «Carlos», pour tentative de lésions corporelles graves à une peine de prison de 4 ans et 9 mois. Celle-ci a été commuée en une thérapie en milieu hospitalier. C’est la peine la plus élevée à laquelle Brian ait jamais été condamné.

Remise en liberté demandée: rejetée!

Selon l’acte d’accusation, Brian aurait commis un total de 29 infractions derrière les barreaux. Il est accusé d’avoir abusé, menacé et agressé à plusieurs reprises le personnel et ses codétenus. L’un des incidents les plus graves s’est produit à la prison de Pöschwies (ZH), lorsqu’il avait frappé un employé à la tête avec son poing. À l’époque, le procureur avait requis une peine de prison de 7 ans et demi.