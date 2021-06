Zurich : Brian voit sa peine de prison alourdie

Le jeune homme connu sous le nom de «Carlos» devra passer davantage de temps en prison, a décidé la Haute Cour zurichoise en appel.

En appel, la Haute Cour zurichoise a déclaré «Carlos», qui se fait appeler aujourd’hui Brian, coupable de tentative de lésions corporelles graves et d’autres infractions. Elle condamne le jeune homme de 25 ans à six ans et quatre mois de prison et renonce à des mesures comme une thérapie.