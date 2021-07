Hockey sur glace - Brian Zanetti et Janis Moser draftés en NHL

Brian Zanetti (à g.) et Janis Moser peuvent rêver de NHL.

La draft de NHL s’est poursuivie samedi. À sa troisième année d’éligibilité, Janis Moser a été sélectionné par les Arizona Coyotes, au deuxième tour, en 60e position. Le défenseur du HC Bienne a bouclé une saison 2020-21 exceptionnelle. Il a réalisé 30 points - 9 buts pour 21 assists - en 50 matches. Seul Santeri Alatolo a pu présenter une meilleure fiche parmi les défenseurs suisses de National League. Janis Moser a également intégré l’équipe de Suisse A et a participé à ses premiers championnats du monde.

Un pur produit luganais

Le joueur du HC Lugano Brian Zanetti a quant à lui été choisi par les Philadelphia Flyers Le défenseur de 18 ans a été retenu au quatrième tour, en 110e position. Il est un pur produit de la formation luganaise. La saison dernière, il aurait dû jouer pour les Peterborough Petes, mais en raison de l’annulation de la saison d’OHL, il est resté en Suisse et a porté les couleurs des U20 du HC Lugano: 41 matches pour neuf buts et vingt passes décisives. Le Tessinois est également international suisse. Il a participé au dernier Mondiaux des U18.

Dans la famille Zanetti, la surprise fut totale. «Je mangeais avec ma famille et nous regardions en même temps la Draft. Quand j’ai vu mon nom, mes parents et moi étions super heureux et très excités. Mon père s’est mis à pleurer… C’était très émouvant pour moi», a commenté le jeune tessinois.