L’acteur britannique de 23 ans a hâte de commencer le tournage de la saison 2 de «Bridgerton». Instagram

Carton du moment sur Netflix, la série «Bridgerton» pourrait être comparée à un mélange de «Gossip Girl» et de «Downtow Abbey». Luke Newton a répondu à nos questions. À 23 ans, il incarne Colin Bridgerton.

Comment vous êtes-vous glissé dans la peau du plus jeune frère de la famille Bridgerton, Colin ?

Il m’a été superfacile d’entrer dans la peau de Colin dès que nous avons trouvé son look entre les costumes d’époque et l’apparence physique. L’adaptation de ces best-sellers sur une grande et riche famille anglaise est un mélange de drame, de comédie, de rebondissement... et de sexe!

Êtes-vous surpris par le succès mondial de la série?

Cela fait presque un an que nous avons terminé le tournage et je n’y croyais plus (rires). Étant donné l’engouement des fans avant même l’arrivée de «Bridgerton» sur Netflix, on espérait que cela allait plaire. Depuis dix jours, il y a plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs. Chaque jour, de nouveaux fans découvrent nos épisodes. Cela dépasse mes espérances.

Quelle a été la réaction de votre compagne, l’actrice Jade Louise Davies, quand elle vous a vu en costume d’époque?

Elle a adoré. Jade et moi sommes habitués des scènes de théâtre donc nous aimons les costumes en tout genre. Le plus dur était de garder le secret sur toutes les photos prises en coulisses du tournage, notamment celles où je suis en costume sur mon cheval. Maintenant je peux enfin tout poster sur Instagram.

Est-ce qu’elle vous appelle «Mon Lord» à la maison?

Non, mais c’est encore mieux que ça: on s’amuse à se parler de façon formelle à la troisième personne ou en se vouvoyant comme c’était d’usage à l’époque. J’ai vu sur Tik Tok plein de vidéos de fans qui se parlent comme nous le faisons dans «Bridgerton». C’est drôle!

Était-elle nerveuse en pensant aux nombreuses scènes de sexe de «Bridgerton»?

Pour le moment, mon personnage est celui qui est le moins impliqué dans les scènes de sexe... et heureusement (rires). J’ai découvert la plupart de ces séquences sur Netflix comme tout le monde car je n’étais pas sur le plateau au moment où elles ont été tournées. Cela est toujours filmé comme des cascades avec chaque mouvement répété à l’avance pour ne pas brusquer les acteurs. Peut-être que j’aurai davantage de ce genre de «cascades» dans la seconde saison, qui sait?

Êtes-vous impatient de démarrer la saison 2?

Je garde mon téléphone à coté de moi toute la journée en attendant que mon agent m’appelle pour me confirmer la date de reprise du tournage. Cela fait si longtemps que je n’ai pas pu revoir les autres acteurs à cause de la pandémie. On s’écrit des messages ou on s’appelle souvent. Nous sommes tous prêts.