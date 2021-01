Série : «Bridgerton» plébiscité par les amateurs de porno

Des scènes hot issues de la fiction vedette de Netflix finissent sur des sites X, au grand dam de la plateforme et des acteurs.

Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor sont les acteurs principaux de «La chronique des Bridgerton».

«La chronique des Bridgerton» ne fait pas seulement un carton sur la plateforme de streaming américaine. Le feuilleton créé par Shonda Rhimes, dont la première saison est visible depuis le 25 décembre, est également très recherché par les amateurs de vidéos X, rapporte «The Sun». Il faut dire que la série qui raconte l’entrée dans le monde d’une jeune fille de bonne famille contient de nombreuses scènes de sexe. Or, une grande partie d’entre elles se sont retrouvées sur des sites pour adultes, comme cela avait déjà été le cas pour «Game Of Thrones».