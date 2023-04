Basketball – NBA: Bridges et Brooklyn renversent les Hawks de Capela

Clint Capela et Atlanta n'ont rien pu faire face à Brooklyn, dans la nuit de vendredi à samedi. Les Nets, qui étaient pourtant menés de 8 longueurs au terme du premier quart, ont renversé la vapeur avant la pause, qu'ils ont atteint avec 4 unités d'avance.

Atlanta, avec un bilan de 38 succès pour 39 revers, reste 8e du classement de la Conférence Est et devra, sauf grande surprise, disputer les préplay-off. Les hommes de Quin Snyder ne peuvent plus déloger les Nets de leur 6e place et possèdent une marge assez conséquente sur les Wiazrds, 11es (34 victoires, 43 défaites).