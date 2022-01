La Chaux-de-Fonds (NE) : Brigandage du guichet CFF: arrestation des deux auteurs présumés

Trois mois après les faits, deux individus domiciliés dans le canton de Neuchâtel et déjà condamnés par la justice ont été interpellés jeudi dernier. Ils ont été placés en détention provisoire pour une durée de trois mois.

Domiciliés dans le canton de Neuchâtel, les deux auteurs présumés du brigandage commis en octobre dernier au guichet des CFF à la gare de La Chaux-de-Fonds (NE), ont été interpellés jeudi dernier. Défavorablement connus des services de police et déjà condamnés par la justice neuchâteloise, ils ont tous deux été placés en détention provisoire pour une durée de trois mois par le Tribunal des mesures de contrainte, annoncent mardi les forces de l’ordre dans un communiqué.

Connus des services de police

Pour rappel, deux individus étaient entrés dans les locaux des CFF de la gare chaudefonnière et avaient menacé le personnel et les clients présents à l’aide d’armes de poing. Sous la menace, ils avaient pu dérober le contenu des caisses et une partie de celui du coffre du guichet, s’emparant aussi de chèques Reka. Les brigands avaient ensuite ensuite pris la fuite à vélo. L’un d’eux a été arrêté en Espagne. L’instruction du dossier se poursuit, indique la police cantonale.