Football: Brighton Labeau élu meilleur joueur de Challenge League 2022

Il n’est en Suisse que depuis un an et demi, mais son année 2022 lui permet de déjà laisser une trace: Brighton Labeau a été élu meilleur joueur de Challenge League de l’année, lors de la Swiss Football Night lundi à Berne. L’attaquant français de 27 ans a été honoré pour son année pleine, tant sous les couleurs de Stade-Lausanne-Ouchy que du Lausanne-Sport, depuis l’été dernier.

Formé à Monaco, Labeau a inscrit 19 buts en 2022: 8 pour le SLO, puis 11 autres pour le LS. De quoi être distingué au détriment de l’Yverdonnois Koro Koné et du milieu offensif d’Aarau Valon Fazliu, qui étaient également nominés dans cette catégorie. Il succède à l’attaquant de Winterthour Roman Buess, sacré l’an passé.

Inévitable Fabian Rieder

Mais le grand vainqueur de cette Swiss Football Night est Fabian Rieder. Le milieu de Young Boys a quitté le Casino de Berne avec deux des trophées mis en jeu: le titre de Meilleur joueur de Super League et celui de Meilleur espoir. Le néo-international (20 ans) lance de la sorte une carrière qui s’annonce prometteuse, lui qui a été préféré à Miroslav Stevanovic (Servette) et Ousmane Doumbia (Lugano) pour le titre de meilleur joueur du championnat suisse. Il suit au palmarès Arthur Cabral, ex-FC Bâle et désormais à la Fiorentina.