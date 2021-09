Football : Brighton manque l’occasion de prendre la tête

Dans le dernier match de la 6e journée de Premier League, les Seagulls ont été tenus en échec lundi (1-1) par Crystal Palace. Ils sont sixièmes du classement à un point de Liverpool.

Malgré un point arraché dans le temps additionnel par Neal Maupay, face au Crystal Palace de Patrick Vieira (1-1), Brighton a raté une chance inespérée de prendre la tête de la Premier League. Les défaites de Chelsea et de Manchester United, ainsi que le nul de Liverpool auraient offert la première place aux Seagulls en cas de succès à Selhurst Park avec un point d’avance sur les Reds.

Mais les hommes de Graham Potter restent sixièmes, calés dans un groupe de cinq équipes qui suivent les leaders de Liverpool à un point, alors que les Eagles, sont 15e avec six points en autant de matches.

La patte de Vieira se voit

Comme lors de la victoire contre Tottenham, on a pu mesurer la révolution tactique impulsée par Vieira qui a succédé au vétéran Roy Hodgson cet été. Son Crystal Palace est bien plus offensif et n’hésite pas à faire le jeu, là où il misait presque tout sur les contre-attaques les saisons précédentes.