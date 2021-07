Défilé du 14 juillet en France : Brigitte Macron enchaîne les faux pas

Mercredi lors de la fête nationale française, la Première dame ne portait pas toujours son masque et a fait la bise à plusieurs ministres et invités. Les internautes sont atterrés.

Privés du défilé du 14 juillet l’année dernière pour cause de pandémie, les Français ont eu droit à cet événement traditionnel mercredi, mais sous certaines conditions. L’accès au spectacle était en effet limité: les spectateurs devaient être munis du pass sanitaire et porter un masque. La jauge dans les tribunes avait été en outre fixée à 10’000 personnes contre 25’000 en temps normal. Après avoir descendu l’avenue en «command car» aux côtés de son chef d’état-major des armées, le général François Lecointre, Emmanuel Macron a rejoint la tribune, où l’attendait son épouse Brigitte et de nombreux membres du gouvernement.