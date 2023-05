Procès Ramadan: «Brigitte» parle et assume toutes ses contradictions

«Brigitte» accuse Tariq Ramadan de l’avoir violée dans une chambre d’hôtel genevoise en 2008. AFP

«A chaque fois qu’il était à califourchon sur moi, il me frappait la tête et me pénétrait, avec des injures. Tout était rythmé par les injures, les coups et les pénétrations.» La scène, selon «Brigitte», s’est répétée trois fois. Au deuxième jour du procès pour viol de Tariq Ramadan, après qu’il s’est longuement exprimé lundi, la plaignante a enfin été entendue. Si elle n’a pas mentionné précisément ce déroulé dans sa plainte, ainsi que le lui fait remarquer le président, c’est, dit-elle, parce qu’elle a eu «peur de mourir» à cause des coups à la tête, d’abord, puis, «par étouffement», lors d’une fellation imposée plus tard dans la nuit.

Les sévices n’ont pas laissé de traces. Mais «ce n’est pas tant la force que le nombre de coups et de gifles reçus qui m’ont effrayée», précise «Brigitte». Commentant les propos des psychiatres qui ont expliqué, en cours de procédure, qu’elle n’avait pas résisté car elle plaçait Tariq Ramadan sur un piédestal, elle module: «au début, j’ai résisté, je l’ai repoussé, je me suis exclamée, puis j’ai essayé de négocier. Mais j’ai assez vite abandonné.»

«J’ai tout fourni, mes écrits, mes contradictions»

Ce mardi, elle parle posément, souvent sans émotion apparente, au cours d’un témoignage davantage intellectuel que tripal, bien que parfois confus. Elle explique que le mot viol n’est pas d’elle, et que poser un tel «diagnostic» n’est pas une tâche qui lui incombe. Pour sa part, elle a mis beaucoup de temps pour parler des faits, et s’est alors contentée de décrire, «le plus scrupuleusement possible, ce que j’ai vécu. J’ai tout fourni, mes écrits, mes contractions, les Je t’aime.» Et charge à la justice, dès lors, de qualifier les faits.

Celle-ci s’intéresse, notamment, à leur chronologie, dont la première rencontre et les premiers échanges. Tariq Ramadan a toujours dénoncé un déroulé mensonger. «Brigitte», interrogée quant aux contradictions entre le libellé de sa plainte et «l’agenda» qu’elle décrit aujourd’hui, n’y voit pas de souci majeur: «Au moment de déposer la plainte (ndlr: dix ans après les faits), je n’avais pas encore tout relu, tout recoupé.»

«Je me suis accrochée à l’idée que c’était un accident»

Elle ne paraît pas déstabilisée par les questions, notamment celles portant sur les nombreux messages envoyés à l’islamologue après les faits. Elle explique avoir pensé, dans un premier temps, que Tariq Ramadan l’avait frappée car il la soupçonnait d’appartenir aux Renseignement généraux («il me l’a fait croire»). Il se serait ainsi agi «d’un accident. Pour moi, c’était un pétage de plombs, et je me suis accrochée à cette idée – mais pas longtemps.» Car elle découvrira par la suite divers blogs portant sur Tariq Ramadan et décrivant des pratiques sexuelles similaires. Et là, «ce n’est plus un accident».

Elle espérait une réconciliation

Les juges pointent ensuite certains hiatus entre la plainte et les dépositions, les raisons pour lesquelles «Brigitte» n’avait pas crié, l’évocation de blessures mais l’absence de plaies, ou encore les messages d’amour et d’excuses envoyés après les faits: «c’était un processus extrêmement pervers, il venait de me dire que je l’avais détruit.» Les questions s’accumulent. «Brigitte» ne perd pas pied. Une magistrate veut savoir: pourquoi a-t-elle gardé contact avec son bourreau? «Pour comprendre son geste, notamment.» Mais jamais elle n’a demandé pourquoi. «Frontalement, c’était impossible. J’en étais incapable.» Et de confirmer qu’elle espérait, alors, une réconciliation. «S’il avait trouvé les mots, à cette époque-là, cela aurait été suffisant pour que je lui pardonne.»



Le viol, un mot qui effraie la plaignante Interrogée par Me Yaël Hayat, qui défend Tariq Ramadan, «Brigitte» a confirmé des contacts avec Caroline Fourest, journaliste française en croisade contre l’intellectuel. Pourtant, jamais elle ne lui a dit avoir été violée par lui, s’étonne l’avocate. «Le mot viol, je n’ai même pas osé le mettre dans ma plainte. Je n’allais pas l’écrire à Caroline Fourest. Et je me suis dit que c’était la personne la plus mal placée pour parler de ça, vu qu’elle l’avait beaucoup critiqué.»