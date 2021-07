Genève : Brimades à Champ-Dollon, il y a prescription

Deux agents sanctionnés après le bizutage de collègues en 2017 et 2018 avaient fait recours. Victoire pour l’un, mais pas pour l’autre.

En 2019, une enquête administrative a été ouverte à l’encontre de quatorze gardiens de la prison de Champ-Dollon. Accusés d’avoir participé aux bizutages de collègues en 2017 et en 2018, la plupart ont été sanctionnés. Des blâmes en majorité, mais aussi des avertissements ou des services supplémentaires non payés.

Deux d’entre eux ont fait recours contre la décision. Selon la «Tribune de Genève» de mardi, l’un a obtenu gain de cause, en raison de la prescription des faits (ndlr: le délai d’un an était dépassé). L’autre a vu sa sanction maintenue, car il est également suspecté d’avoir frappé un détenu. Il écope de soixante heures non rémunérées. L’agent prévoit de saisir le Tribunal fédéral. La procédure pénale, elle, se poursuit.