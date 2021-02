Royaume-Uni : Bring Me The Horizon: retour inattendu dans les charts

Le groupe britannique de metal est de nouveau parmi les meilleures ventes avec un EP sorti en octobre 2020. Explications

Le combo a lâché l’EP de neuf titres «Post Human: Survival Horror» le 30 octobre 2020. Ce disque, premier d’une série de quatre, s’était alors hissé à la cinquième place des meilleures ventes au Royaume-Uni. Fin janvier 2021, le disque de Bring Me The Horizon est remonté dans les charts, et cette fois c’est carrément à la première place qu’il s’est installé.

«On ne s’attendait vraiment pas à être No 1 trois mois après la sortie du disque. On est ravis», a réagi Oliver Sykes sur officialcharts.com. Le chanteur de 34 ans a expliqué dans «NME» pourquoi sa galette vivait un deuxième succès commercial: «La sortie en 2020 était uniquement digitale. On n’en a rien à foutre des charts, mais vu que l’album s’était déjà classé, tout le monde a voulu une copie physique: du management au label en passant par nous, histoire de flatter nos ego.» Quant aux prochains EP «Post Human», Sykes a affirmé qu’il bossait ardemment dessus: «On travaille sur la partie deux, trois et quatre en même temps. On publiera des singles dès qu’on pourra.»