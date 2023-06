Grâce au concours «Bring Me To 1D», les fans de One Direction ont la possibilité d'assister au concert déjà complet du groupe à New York. Es-tu digne de ce prix fou? Prouve-le nous et gagne le GO1DEN TICKET!

CONCOURS : Bring Me to 1D: remporte le GO1DEN TICKET!

CONCOURS

31.10.2012 Print

CONCOURS

Bring Me to 1D: remporte le GO1DEN TICKET!

Grâce au concours «Bring Me To 1D», les fans de One Direction ont la possibilité d'assister au concert déjà complet du groupe à New York. Es-tu digne de ce prix fou? Prouve-le nous et gagne le GO1DEN TICKET!

L'album «Take Me Home» des le 9.11.12

Site officiel:

One Direction est actuellement en tête des hits parades dans le monde entier. Rien qu'aux États-Unis, le groupe est le plus grand succès britannique depuis les Beatles et les Rolling Stones. Le boys band se prépare maintenant

à réchauffer New York pendant l'hiver. Nous t'invitons au concert du 3 décembre au Madison Square Garden en compagnie de deux proches, dont au moins un adulte responsable.

Ce qu'il faut faire pour tenter de remporter le GO1DEN TICKET? Faire preuve de créativité et transformer la pochette de l'album «Take Me Home» de One Direction en remplaçant la cabine téléphonique très «british» par un objet bien suisse. Montre, fromage, chocolat, vache fribourgeoise ou autre merveille du pays, tout est permis! Photo, montage, collage, dessin, peu importe, tant que ça ressemble à la pochette et que c'est inventif! Le gagnant sera choisi parmi les dix participations préférées.

La gagnante ou le gagnant recevra le GO1DEN TICKET qui comprend des billets d'avion aller-retour direction New York pour trois personnes, trois nuits d'hôtel et des entrées pour le concert au Madison Square Garden.

Vol aller: 02.12.12, vol retour: 05.12.12

Es-tu digne de ce prix fou? Prouve-le nous en nous faisant preuve de créativité. Télécharge ta photo en cliquant ici!

Délai de participation: 14 novembre 2012.

Le prix ne peut être ni échangé, ni converti en espèces. Aucune correspondance n'est échangée sur le concours. Le gagnant sera informé personnellement. Tout recours juridique est exclu.

L'album «Take Me Home» des le 9.11.12