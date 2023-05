Britch, deux têtes pour un vernissage au sommet 

Jérémie (à g.) et François font de la musique ensemble depuis une dizaine d’années. DR

Britch (stylisé Br!tch), c’est la rencontre de Jérémie et de François sur les bancs de l’Université de Lausanne, durant leur cursus en biologie. «À cette époque-là, il y a une petite dizaine d’années, j’ai eu l’opportunité d’organiser une soirée à Lausanne. Comme je n’avais pas envie de mixer 8 heures tout seul, je lui ai simplement demandé de venir avec moi», se souvient Jérémie, 33 ans, qui évoque une «passion commune» pour la musique électronique avec son binôme. Aujourd’hui, les deux hommes, un actif dans la pharma et l’oncologie et l’autre dans les brevets et la propriété intellectuelle de la biotech, ont plusieurs EP et singles à leur actif. Certains ont même tapé dans l’oreille d’un certain Claptone.

Ces deux «têtes» ont publié fin avril 2023 l’EP de tech-house «Happening». «On crée assez rarement à deux en studio. Vu nos emplois du temps chargés, on travaille à distance. François va produire une maquette que je vais écouter. Je vais ensuite donner mon avis. Et vice versa. Un produit, l’autre donne des conseils artistiques. L’avantage d’être deux est que notre oreille ne s’habitue pas aux défauts. Tu as toujours le pote à côté qui repère ce qui ne va pas. On peut faire jusqu’à 7-8 allers-retours par morceau», détaille Jérémie.