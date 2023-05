Londres: British Airways annule près de 200 vols à Heathrow à cause d’un bug

British Airways a annulé près de 200 vols entre jeudi et vendredi à l’aéroport londonien de Heathrow à la suite d’un problème technique. Selon la BBC, un bug informatique, affectant notamment le check-in en ligne, serait en cause.

Heathrow écrivait pour sa part sur son site qu’«en raison d’un problème technique résolu dans la nuit» de jeudi à vendredi, «il pourrait encore y avoir des annulations et retards à l’arrivée ou au départ» de l’aéroport ce jour.

Plus de 20’000 passagers affectés

La compagnie n’a pas donné de nombre total de vols annulés à cause de cette avarie technique. Mais d’après l’agence PA, qui cite la compagnie spécialisée Cirium, il y a eu 175 vols annulés sur deux jours par BA, qui veut dire que plus de 20’000 passagers ont vu leur voyage perturbé.

Sur la route, les bouchons s’annoncent dantesques

L’association d’automobilistes RAC prévoit par ailleurs plus de 19 millions de voyages en voiture en Grande-Bretagne lors du long week-end, lundi étant férié dans le pays. C’est le chiffre le plus élevé depuis 2019, avant la pandémie, et la RAC avertit de bouchons potentiellement dantesques.