Cybersécurité: British Airways et la BBC victimes d’une vaste cyberattaque

Une cyberattaque a visé Zellis, une entreprise britannique spécialiste de la gestion de paie et de ressources humaines, dont huit clients ont été affectés. «Un grand nombre d’entreprises à travers le monde ont été affectées par une vulnérabilité» dans le logiciel MOVEit, fourni par l’américain Progress Software et utilisé par Zellis sur un serveur qui a depuis été déconnecté, assure l’entreprise, mardi, dans une déclaration transmise à l’AFP.

Pas de motif du vol clair

Progress Software avait dit la semaine dernière sur son site internet «avoir découvert une vulnérabilité dans MOVEit Transfer» susceptible notamment d’entraîner «un accès non autorisé», et recommandait à ses clients de «prendre des mesures immédiates», notamment en «supprimant les fichiers et comptes d’utilisateurs non autorisés».