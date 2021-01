Cyber-attaque : British Airways visée par une plainte après une fuite de données

Une plainte collective a été lancée mardi par 16 000 clients contre British Airways suite à un vol de données en 2018, selon le cabinet d’avocat PGMBM.

Cette action de groupe est la plus importante jamais initiée au Royaume-Uni concernant la protection des données, estime dans un communiqué le cabinet PGMBM. La plainte a été autorisée par la justice et l’objectif de PGMBM est de convaincre le maximum de clients de se joindre à cette action.

Une attaque informatique a profité d’une faille dans les systèmes de British Airways et a permis le vol de données personnelles et financières, que ce soit les noms, adresses, numéros de cartes de paiement et les codes de sécurité au dos des cartes de clients.