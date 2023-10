British Museum: on a retrouvé environ 350 objets sur les 2000 volés

Les pièces volées sont de petits objets non exposés, des bijoux, des pierres semi-précieuses et de la verrerie, et qui étaient conservés dans les réserves du musée. La «grande majorité» faisaient partie du département de la Grèce et de Rome, selon le British Museum. Fin septembre, l’institution a lancé un appel au public pour l’aider à les retrouver, publiant sur internet des photos d’objets ressemblant à certaines des centaines de pièces volées.