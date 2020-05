Los Angeles

Britney Spears a mis le feu à sa salle de gym

Depuis six mois, la chanteuse ne peut plus s’entraîner comme elle le souhaite, après l’incendie de la pièce dans laquelle se trouvait tout son matériel de sport.

Britney Spears a dû faire preuve d’imagination pour ses exercices quotidiens. Dans une vidéo partagée sur Instagram, l’Américaine de 38 ans a révélé que la salle de gym de sa maison avait brûlé il y a six mois. «J’avais deux bougies et, oui, une chose en entraînant une autre, ça a brûlé», a-t-elle confié. Heureusement, l’alarme incendie s’est déclenchée et personne n’a été blessé, a-t-elle précisé.