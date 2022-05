États-Unis : Britney Spears a perdu le bébé qu’elle attendait

La star a annoncé sur Instagram qu’elle avait fait une fausse couche, mais qu’elle et son compagnon allaient continuer d’essayer d’avoir un enfant.

C’est une bien triste nouvelle qu’ont partagée Britney Spears et Sam Asghari sur Instagram samedi 14 mai 2022. La chanteuse de 40 ans et son compagnon ont indiqué dans un court message que la star avait fait une fausse couche. «Peut-être aurions-nous dû attendre plus longtemps avant d’annoncer cette grossesse, mais nous étions tellement contents de partager la bonne nouvelle», a écrit le couple, qui avait confié attendre un enfant le 11 avril 2022.