Détente à la plage : Britney Spears à poil et en public

Britney Spears nue, on connaît. En revanche, la chanteuse de 40 ans avait plutôt l’habitude de poser à poil dans un cercle privé. Là, c’est sur une plage, aux yeux de tous, que BritBrit, qui a sorti un titre récemment avec Elton John , s’est dénudée. Sur une photo Instagram postée le 6 octobre 2022, on voit en effet des personnes, habillées, à l’arrière-plan du cliché. Le fait que la star, qui avait fait son mea culpa auprès des ses garçons , se soit ainsi montrée sur une plage publique a été vivement critiqué.

«Les plages nudistes, ça existe! Merci de penser aux personnes au second plan», «Ce n’est pas une plage nudiste et encore moins une plage privée. Tu fais quoi?», «Hey, t’as remarqué que les gens derrière toi étaient habillés?», «Tu peux le faire, mais pas avec du monde derrière toi s’il te plaît», «Imagine que tu fais partie de ces gens qui se détendent simplement à la plage et soudainement tu vois Britney Spears à côté de toi poser à poil…», peut-on voir en commentaire. D’autres abonnés ont rappelé l’Américaine qu’elle blessait ses enfants en se dénudant ainsi: «Tu as bien le droit de faire ce que tu fais, mais ne le poste pas! Je sais que je ne voudrais pas voir ma maman publier une photo comme celle-ci». Certains ont aussi affirmé qu’elle ne devait pas aller bien mentalement pour n’avoir de cesse de poster des images d’elle nue. «Tu es tellement bien plus que ça. Tu es une légende vivante. Tu n’as donc pas besoin de te montrer ainsi», est-il écrit.