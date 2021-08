Britney Spears aurait violenté une employée

Californie : Britney Spears accusée de violences par une employée

La star fait l’objet d’une enquête après qu’une gouvernante s’est plainte auprès de la police d’avoir été rudoyée. L’entourage de la chanteuse dément.

Selon les informations obtenues par le site américain, l’employée de la star a confié aux agents qu’une altercation s’était produite entre Britney et elle au sujet de l’un des chiens. La gouvernante avait décidé d’emmener l’animal chez le vétérinaire et cette initiative n’a pas plus à Britney. Les deux femmes se sont disputées et la chanteuse aurait arraché le téléphone des mains de son employée.