États-Unis : Britney Spears demande à un tribunal de lever sa tutelle

La chanteuse américaine fait l’objet d’une tutelle depuis 2008 à la suite de troubles psychologiques, ce qui la prive d’une grande part de son autonomie.

Se disant «déprimée» et «traumatisée», la chanteuse Britney Spears a demandé mercredi à un tribunal de Los Angeles de lever la tutelle dont elle fait l’objet depuis 2008 à la suite de troubles psychologiques, et qui la prive d’une grande part de son autonomie.

«Je veux juste reprendre ma vie, ça fait treize ans et ça suffit», a lancé la pop star qui s’exprimait, à sa demande expresse, lors d’une audience menée via internet. Britney Spears a parlé de manière ininterrompue pendant plus d’une vingtaine de minutes, avec un débit extrêmement rapide et en enchaînant les arguments pour demander à la juge Brenda Penny de lever cette mesure judiciaire qui lui fait selon elle «plus de mal que de bien».