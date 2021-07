États-Unis : Britney Spears, en larmes, réclame à nouveau une levée de sa tutelle

L’avocat Mathew Rosengart, choisi par Britney Spears, a annoncé qu’il allait «dès que possible» demander la fin de la tutelle dont fait l’objet la star.

Mais pour la première fois depuis l’instauration -- il y a treize ans -- de cette mesure qu’elle conteste de façon de plus en plus véhémente, l’interprète de «Toxic» et «…Baby One More Time» a vu son horizon s’éclaircir. La juge chargée de l’affaire a en effet autorisé mercredi Britney Spears à choisir son propre avocat, ce qu’elle n’avait pas été en mesure de faire jusqu’ici.