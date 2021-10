États-Unis : Britney Spears fête sa victoire en posant nue

Libérée de la tutelle de son père, la chanteuse profite de vacances avec son fiancé et poste des photos d’elle dans le plus simple appareil.

Tout semble aller pour le mieux pour Britney Spears. Après ses fiançailles avec Sam Asghari et la décision d’un tribunal de retirer sa tutelle à son père , la chanteuse de 39 ans profite de vacances bien méritées au bord de l’océan Pacifique, avec son amoureux.

Bien dans sa tête et dans son corps, la star n’a pas hésité à prendre la pose nue et à partager les photos sur son compte Instagram, qu’elle a rouvert, en prenant soin de cacher ses tétons et ses parties intimes avec de petites fleurs.