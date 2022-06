Britney Spears protégée de son ex pendant 3 ans

Californie : Britney Spears protégée de son ex pendant trois ans

Jason Alexander, qui était entré dans la propriété de la star le jour de son mariage, n’a plus le droit d’approcher la chanteuse. Il est également accusé de harcèlement.

Britney Spears et son nouvel époux, Sam Asghari, peuvent dormir tranquille. Jason Alexander, qui a été marié durant 55 heures avec la chanteuse de 40 ans, n’a plus le droit de l’approcher ou de la contacter pendant au moins trois ans. Ainsi en a décidé une juge lundi 13 juin 2022, rapportent les médias américains. La magistrate l’a également accusé de harcèlement et fixé sa caution à 100’000 dollars. Il devra en outre remettre toutes les armes à feu qu’il possède et porter un bracelet électronique.