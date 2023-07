Musique: Britney Spears publiera ses mémoires attendus à l’automne

Intitulé «The Woman In Me» (La femme en moi) et présenté comme une «histoire incroyablement émouvante de liberté, de gloire, de maternité, de survie, de foi et d’espoir», l’ouvrage est attendu en librairie aux États-Unis le 24 octobre, a indiqué le géant américain de l’édition Simon & Schuster sans préciser si des traductions étaient prévues dans d’autres langues.

Placée sous tutelle légale en 2008

La pop star, révélée dans son adolescence par le tube «Baby One More Time» puis confirmée par les succès «Oops!… I did it again» et «Toxic», avait été placée sous tutelle légale en 2008, après avoir manifesté des troubles psychologiques. Près de quatorze ans plus tard, et au terme d’une saga judiciaire médiatisée, un tribunal de Los Angeles a levé en novembre 2021 cette tutelle, jugée «abusive» par la chanteuse, pour lui permettre de reprendre le contrôle de sa vie personnelle.