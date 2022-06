Britney Spears se marie sans inviter ses parents

États-Unis : Britney Spears se marie sans ses parents

La chanteuse doit épouser Sam Asghari ce jeudi 9 juin 2022, mais ni son père, ni sa mère, ni sa sœur ne seront présents.

C’est le grand jour pour Britney Spears et Sam Asghari qui se fréquentent depuis 2016. La chanteuse de 40 ans et le coach sportif de 28 ans, qui souhaitent avoir un enfant , vont se marier, rapporte TMZ. Selon les informations du site américain, le couple a choisi de s’unir au cours d’une cérémonie à laquelle une centaine de personnes ont été invitées.

Si Bryan, le frère de Britney, a été convié, ce n’est pas le cas des parents et de la sœur de la star, Jamie Lynn. Il faut dire que les relations entre BritBrit et la majorité de sa famille ne sont pas au beau fixe. Après que sa tutelle eut été levée par un tribunal, l’interprète de «Toxic» s’en était prise à ses proches sur Instagram. «Ça m’épate encore chaque matin au réveil quand je me remémore tout ce qu’a pu me faire ma famille. C’était dégradant. Je ne parle même pas de choses pour lesquelles ils ( ndlr: les membres de sa famille) devraient être en prison. Y compris ma bigote de mère», avait-elle écrit.