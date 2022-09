États-Unis : Britney Spears s’excuse auprès de ses fils

La saga Britney Spears continue. Après la sortie d’un single avec Elton John et surtout après le grand déballage de son ex-mari, Kevin Federline avec qui elle a eu ses deux fils, la chanteuse s’est adressée à ses deux garçons. Pour rappel, Sean Preston (16 ans) et Jayden James (15 ans) avaient refusé d’assister au mariage de leur mère avec Sam Ashagari et lui auraient reproché ses photos dénudées sur Instagram.

«J’ai essayé de faire de mon mieux pour être la meilleure personne possible, mais j’ai été retenue en otage chez moi et j’espère qu’un jour mes fils comprendront le raisonnement derrière le fait que je me montre aujourd’hui alors que j'ai été couverte et surveillée durant toute ma tutelle (ndlr: qui a duré 13 ans et qui s’est terminée en septembre 2021)», a commencé l’Américaine dans une traduction de «Closer». Elle a poursuivi en s’adressant directement à Jayden: «Je t’envoie tout l’amour du monde tous les jours pour le reste de ma vie. Mon amour pour mes enfants n'a pas de frontières et ça m’attriste profondément d’entendre que je n’étais pas à la hauteur de ses attentes en tant que mère. Peut-être qu’un jour, nous pourrons nous rencontrer face à face et en parler ouvertement». Elle a ensuite mis un tacle à Kevin Federline. «J’ai aidé votre père qui n’a pas travaillé pendant 15 ans. Je suppose qu’il est plus facile pour vous, les garçons, de n’avoir personne pour surveiller vos devoirs. Je suis persuadée que l’exemple d'un père qui fume du cannabis tous les jours vous apporte beaucoup en tant qu’adolescents, a-t-elle ironisé. Je comprends parfaitement votre besoin de vivre avec votre père pendant que j’ai dû, pendant 15 ans, tenir le rôle de la personne parfaite». Elle a aussi qualifié Federline d’hypocrite: «C’est affreux de le voir expliquer que les médias sont horribles tout en acceptant de leur parler de nos histoires personnelles».