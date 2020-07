Danses psychédéliques

Britney Spears est-elle encore entrain de perdre les pédales?

Les fans de la chanteuse sont à nouveau inquiets pour sa santé mentale. En cause, la publication d'étranges vidéos sur son compte Instagram.

Depuis quelques jours, Britney Spears partage des vidéos d’elle en train de danser ou de simplement défiler devant la caméra le regard confus. De quoi alarmer les fans de la chanteuse qui se trouve sous tutelle depuis plus d’une décennie. La santé mentale de la star serait-elle à nouveau affectée ou cherche-t-elle à se libérer de ses tuteur ?

L'inquiétude croît sur les réseaux sociaux a-t-on appris sur le site d’informations 7 sur 7 . Certains internautes sont persuadés que la star est contrôlée par son père et qu’elle tente de faire passer un message à ses fans.

Dans le post ci-dessous, la star écrit: Billie!!! Je sais… Je devrais me maquiller et me coiffer, mais j’ai juste envie de danser!!!!