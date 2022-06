People : Britney Spears veut se marier, son ex s’invite à la cérémonie

La superstar pop Britney Spears avait prévu de se marier jeudi près de Los Angeles, un heureux événement quelque peu gâché par l’irruption de son ex-époux qui s’est invité à la cérémonie.

Getty Images via AFP

La chanteuse de 40 ans et son fiancé Sam Asghari, 28 ans, étaient en pleins préparatifs lorsque l’intrus s’est présenté dans leur luxueuse villa, précisent des publications spécialisées dans le divertissement et les célébrités, comme Variety ou TMZ.

Jason Alexander s’est apparemment filmé en direct sur son compte Instagram, où on peut le voir en train d’affirmer à un vigile qu’il a été invité. «Où est Britney?» dit-il, avant de traverser le jardin et d’entrer sous une tente rose décorée de fleurs, où il se présente sous son nom à des gens qui semblent être en train de terminer les préparatifs du mariage. Selon TMZ, une altercation a ensuite éclaté et la police a été appelée.