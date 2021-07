Californie : Britney Spears voudrait prendre sa retraite

La star a été lâchée par son manager de longue date. Il a expliqué qu’elle voulait arrêter sa carrière.

Les fans de Britney Spears risquent de ne pas s’en remettre. Alors qu’elle traverse une période mouvementée dans sa vie privée, son manager, Larry Rudolph, qui a travaillé avec elle pendant 25 ans, a décidé de démissionner. La raison? La chanteuse, qui a connu des problème de santé mentale, veut mettre fin à sa carrière, selon lui. «Britney et moi avons communiqué pour la dernière fois il y a deux et demi et à ce moment, elle m’avait informé de sa volonté de prendre une pause indéfinie. Aujourd’hui, j’ai appris qu’elle voulait officiellement prendre sa retraite. Je n’ai jamais pris part à sa tutelle ni aux opérations qui lui étaient liées, donc je ne connais pas les détails. J’ai été engagé par Britney pour l’aider dans sa carrière. Et en tant que manager, je pense que c’est dans l’intérêt de Britney que je démissionne, mes services n’étant plus requis. Acceptez cette lettre comme ma démission », a-t-il écrit dans une missive publiée par Deadline. L’homme a précisé qu’il serait «toujours très fier du travail accompli» avec Britney et qu’il serait toujours là si elle a besoin de lui.