États-Unis : Britney vend ses mémoires pour 15 millions de dollars

L’ex-popstar Britney Spears a signé un contrat en or pour raconter sa vie.

C’est en tout cas ce qu’a affirmé Page Six le 21 février 2022. Selon le site, Britney Spears, 40 ans, a signé un contrat de 15 millions de dollars pour écrire ses mémoires. L‘auteure de «Baby One More Time», en 1998, profitera de cette occasion pour revenir sur sa carrière et sur ses problèmes familiaux, loin d’ailleurs d’être tous résolus.