Broken Back se réjouit de chanter à Nyon

«Mon album «Good Days» est sorti juste avant le confinement et le disque «Oh My» durant le confinement. Ce sera donc un concert avec plein de nouveautés. Ce sera surtout une explosion d’énergie et de joie sur scène. Ce n’est que notre 2e concert depuis le Covid, je ne vous explique pas comment on a faim et comme on est excités avec mon groupe de retrouver le public», confie Jérôme Fagnet – son vrai nom. Revenant sur son album «Oh My», conçu chez lui à Saint-Malo, en Bretagne, Broken Back assure n’avoir eu aucune peine à trouver l’inspiration durant la pandémie. «Me retrouver seul et bloqué n’était pas une nouveauté pour moi. Le confinement, je le connaissais en quelque sorte déjà, puisque mon premier disque, je l’ai fait à huis clos, quand je me suis cassé le dos», rappelle l’artiste electro-folk qui a écrit «Broken Back» dans une période où il a dû rester alité plusieurs mois, à cause d’un déplacement de vertèbres.