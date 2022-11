HÔPITAL FRIBOURGEOIS : Visites limitées en pédiatrie: la faute à une explosion de cas de bronchiolite

Le nombre de cas de bronchiolites augmente et les salles d’attente se remplissent en conséquence. Aux urgences pédiatriques de l’hôpital fribourgeois (HFR), la pression est grande. De nombreux enfants y sont en effet accueillis quotidiennement, souffrant, entre autres, de bronchiolite ou d’autres infections virales. La plupart de ces enfants étant accompagnés de leurs parents et de leurs frères et sœurs. Si bien que l’hôpital a pris la décision de limiter ces accompagnements.