Basket: Bronny James sur les traces de son père

Des chiens ne font pas des chats et vice versa. Fils aîné de LeBron James, la légende du basket américain, meilleur marqueur de l’histoire de NBA, Bronny s’est illustré mardi soir durant le McDonald’s All American Game, le All Star Game des lycéens, vingt ans après son père. Le «gamin» de 18 ans (1,88 cm) a inscrit 15 points lors de la défaite de son équipe, une sélection des meilleurs lycéens de l’ouest des Etats-Unis, contre l’Est (109-106).