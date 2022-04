Play-off de NBA : Brooklyn au bord du gouffre, Utah et Minnesota reviennent

Les Nets se sont inclinés 103-106 face aux Celtics, et ne sont plus qu’à une défaite de l’élimination au premier tour des play-off de NBA.

Jayson Tatum inarrêtable pour Kevin Durant. AFP

Brooklyn et ses stars sont proches de l’élimination des play-offs NBA, après un 3e revers subi face à Boston samedi, au cours d’une soirée qui a vu Utah – grâce notamment à Rudy Gobert – et les Timberwolves revenir à 2-2 face à Dallas et Memphis. Dans le dernier match de samedi, les Raptors de Toronto ont évité le «sweep» (une élimination 4-0) en s’imposant face aux Sixers dans leur salle.

Cette menace plane en revanche plus que jamais au-dessus des Nets, défaits à domicile 109-103, et dominés par des Celtics plus organisés et combatifs, avec Jayson Tatum à la manoeuvre. L’ailier a marqué 39 points, pris 5 rebonds et offert 6 passes décisives. Au marquage de Kevin Durant en défense, Tatum a aussi maîtrisé le scoreur star des Nets, limité à 16 points, comme Kyrie Irving.

Kevin Durant et les Nets n’ont désormais plus le droit à l’erreur. AFP

«On ne sera jamais parfait»

Malgré un effectif de champion sur le papier, Brooklyn est tout près de l’élimination: aucune équipe n’a jamais remonté un déficit de 3-0 en play-off de NBA.

«Je pense que cela montre la croissance de notre équipe», a déclaré Jayson Tatum. «Au début de la saison, nous cédions tout le temps de grosses avances. Et on a compris. On ne sera jamais parfait, ce qui compte c’est la façon dont on réagit. Nous avons su réagir.»

Alley-oop décisif

Le Jazz d’Utah est quant à lui revenu à égalité (2-2) en l’emportant 100-99 à domicile face à Dallas, qui avait pourtant enregistré le retour de Luka Doncic, absent depuis le début des play-offs. «J’étais vraiment content», a déclaré le Slovène. «Le basket m’a manqué. Je me suis amusé sur le terrain. Qu’est-ce qu’il y a de mieux que les play-offs?» Le meneur star s’est illustré avec 30 points et 10 rebonds, dont un tir à 3 points qui a donné un avantage de 4 points aux Mavericks à 40 secondes de la fin.

Mais c’était sans compter sur le talent de Donovan Mitchell (23 pts, 7 passes), qui, après un tir à 2 points et un lancer franc, a trouvé sur un alley-oop son coéquipier Rudy Gobert, qui s’est chargé du dunk victorieux à 11 secondes de la fin.

Alors que de nombreuses questions se posent sur la relation entre Mitchell et Gobert et sur l’avenir de l’équipe, le pivot français a réagi fermement après le match: «Rien à foutre des discussions (sur l’équipe). On essaie juste d’être la meilleure équipe possible, on essaie de profiter du moment, et ce qui arrivera arrivera». «Nous avons une opportunité et nous allons en profiter au maximum», a ajouté Gobert (17 pts, 15 rbds). «Nous croyons les uns en les autres. Nous devons continuer à avancer».

Double-double de Towns

Les Minnesota Timberwolves sont eux aussi revenus à 2-2 dans la série les opposant aux Memphis Grizzlies, après leur victoire 119-118 dans leur salle.

Karl-Anthony Towns signe un double-double avec 33 points et 14 rebonds. «J’ai fait mon travail, c’est ce que je dois faire», a-t-il déclaré, alors qu’il n’avait inscrit que 8 points lors du match No 3, perdu par les Wolves.

Côté Grizzlies, Desmond Bane a fini meilleur marqueur (34 points), et le meneur Ja Morant a été limité à 11 points (4/13 au tir), même s’il a aussi distribué 15 passes décisives.

«Rien ne va m’arrêter»

Enfin, à Toronto, les Raptors ont échappé à l’élimination en battant les Philadelphia Sixers (110-102). Pascal Siakam a marqué 34 points, son record personnel en play-off.

Les Raptors ont toutefois perdu sur blessure Fred VanVleet, touché à la hanche gauche, et Scottie Barnes, tout juste élu rookie (débutant) de l’année et qui faisait pourtant son retour après sa blessure à la cheville lors du match N.1.

Du côté des Sixers, Joel Embiid (21 pts, 8 rbds), titulaire malgré une blessure à son pouce droit, a quelque peu souffert. «Je n’ai pas encore passé d’IRM donc nous devons voir à quel point c’est vraiment grave», a déclaré le pivot camerounais au sujet de sa blessure: «C’est les play-offs. Rien ne va m’arrêter. Je dois continuer et espérer le meilleur».