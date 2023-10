Brooklyn Beckham est habitué à la haine à son encontre

Brooklyn Beckham, qui se la joue chef cuistot depuis 2021 avec sa série de vidéos en ligne, où on le voit derrière les fourneaux, se fiche éperdument des critiques négatives à son encontre. «Pour être honnête, je suis habitué à la haine, a déclaré le Britannique de 24 ans à Insider. Cela ne me dérange pas vraiment. Cuisiner me rend heureux. J’ai des choses plus importantes à craindre que les gens qui disent des bêtises à mon sujet.»