CRISTAUX ET CERCLE DE MÉDITATION - Brooklyn Beckham et Nicola Peltz s’offrent une villa pour 10 millions

Bar à jus et cristaux pour chasser les ondes négatives

Brooklyn Beckham, fils du footballeur David Beckham et de l’ex-Spice Girl et styliste Victoria Beckham, franchit un nouveau pas dans sa relation avec sa fiancée, Nicola.

La villa de 715 m² dispose de cinq chambres à coucher, d’autant de salles de bains et, d’après le descriptif de l’agence immobilière, de «cristaux qui neutralisent les énergies négatives». La villa a été conçue par Micah McDonald et réalisée par Jason et Sonya Powell. Les architectes et designers ont également appliqué les principes du feng shui pour apporter un certain équilibre dans la villa. Dès l’entrée, une pierre de quartz fumé trône sur un piédestal. Ce cristal est censé aider à lutter contre l’anxiété, la dépression et la négativité.