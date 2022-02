Basketball : Brooklyn continue de s’enfoncer

Rien ne va plus chez les Nets, toujours orphelins de Kevin Durant et qui ont concédé un sixième revers d’affilée à Sacramento mercredi en NBA, où les Sixers ont chuté face aux Wizards et les Lakers se sont rassurés contre Portland.