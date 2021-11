Basketball : Brooklyn enchaîne dans la victoire, Milwaukee et Utah dans la défaite

Les Nets ont remporté un 5e succès de rang, portés par Kevin Durant revanchard sur le sort. Le champion en titre Milwaukee et Utah, cador de l’Ouest, ont concédé un 2e revers consécutif.

Le 10 juin 2019 chez les Raptors, «KD» se rompait le tendon d’Achille gauche lors du match No 5 d’une finale NBA que les Warriors allaient ensuite perdre. Depuis son retour sur les parquets en décembre 2020, il n’avait pas encore refoulé celui des Raptors, délocalisés à Tampa (Floride) la saison passée en raison de la pandémie de Covid-19. Il a étincelé pour son retour en terre maudite avec 31 points inscrits (11/18 aux tirs, 7 passes, 7 rbds, mais aussi 7 balles perdues), permettant à Brooklyn de s’imposer (116-103).

«La dernière fois que j’étais ici, ce fut un des moments les plus difficiles de ma carrière», a dit Durant, ajoutant: «c’est bon d’y revenir jouer et revoir les fans», dont certains avaient eu à l’époque le mauvais goût de se réjouir de sa blessure. En face, l’intérieur Pascal Siakam faisait aussi son retour, après avoir manqué les dix premiers matches de la saison, en raison d’une opération à l’épaule gauche. Il a inscrit 15 points en 25 minutes. «Mes jambes étaient lourdes et j’étais hors d’haleine après trois minutes», a-t-il dit.