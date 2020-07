Lexy Panterra

«Brooklyn est trop immature pour se marier»

La chanteuse Lexy Panterra pense que son ex, le fils aîné des Beckham, va droit dans le mur en épousant Nicola Peltz.

L’annonce des fiançailles de Brooklyn Beckham et de l’actrice Nicola Peltz après moins d’un an de relation en a étonné plus d’un. Parmi eux, une ex du Britannique de 21 ans, la chanteuse Lexy Penterra, a de sérieux doutes sur ce futur mariage. L’Américaine de 31 ans, qui avait rencontré l’étudiant en photographie en 2017, avait vécu une romance d’un an avec lui. «Je ne vous dirai pas exactement pourquoi on a rompu, confie-t-elle au «Sun». Je ne veux pas l’enfoncer.» Il faut dire aussi que durant leur relation, le fils Beckham partageait son temps entre New York et Londres, alors que sa copine vivait à Los Angeles. «Il est vrai que la distance n’a pas aidé», précise-t-elle.