Basketball : Brooklyn gagne la première manche contre Milwaukee

Les Nets ont remporté le premier acte de la série, mais ils ont peut-être perdu James Harden, samedi soir.

Saignant Griffin

Giannis esseulé

«On s’est dit qu’il fallait intensifier nos efforts, quand James a dû nous quitter. On a malheureusement dû jouer souvent comme ça en fonction des blessés et toute l’équipe a fait du bon boulot. On a des gars qui savent s’y mettre, et puis on avait Kevin et Kyrie qui font ce qu’ils ont à faire», a commenté l’ailier. Griffin (4/9) et le spécialiste du genre Joe Harris (5/9) ont aussi été adroits derrière l’arc, bien plus à eux deux que l’équipe d’en face, capable du meilleur comme du pire à cet exercice, la seconde option prévalant sur cette rencontre avec un vilain 6/30.