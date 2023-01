Basketball : Brooklyn retient son souffle pour Kevin Durant

Getty Images via AFP

«KD», qui s’était déjà fait mal sur cette rotule après un autre choc subi quelques minutes plus tôt, a tenté de rester sur le parquet. Mais la douleur était trop forte et il a regagné le vestiaire tout seul, envoyant le signal que sa blessure n’est peut-être pas si grave.

Son entraîneur Jacque Vaughn a annoncé après-coup qu’il passera lundi une IRM (imagerie par résonance magnétique). En espérant que le diagnostic ne soit pas le même qu’en janvier 2022, lorsqu’il s’était blessé à un ligament du genou gauche, manquant ensuite un mois et demi de compétition.

Royce O’Neale veillait

Remués, les Nets sont néanmoins restés solidaires et solidement ancrés dans ce match assez serré, qui aurait pu leur échapper quand le Heat a compté jusqu’à neuf unités d’avance au début du dernier quart-temps, dans le sillage de Jimmy Butler (26 points, 8 rebonds) et de Tyler Herro (24 points).

L’arrière a néanmoins manqué la cible d’un shoot précipité et lointain à 3,2 secondes du terme, mais Royce O’Neale veillait au rebond et a marqué le panier de la victoire, d’un tir en flotteur. Et dans la foulée, Butler a manqué de peu sa tentative dans la raquette.