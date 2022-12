Basketball : Brooklyn s’incline devant Federer

A New York, Roger Federer a assisté à la défaite des Nets de Brooklyn face aux Celtics.

Deux jours après s’être fait surprendre au TD Garden par Miami, Boston a fait preuve d’une réaction aussi immédiate qu’autoritaire, chez des Nets en progrès, après une entame de championnat laborieuse, quelque peu grisés par leur série de quatre victoires d’affilée et peut-être par la présence de Roger Federer en tribunes.

En guise d’images pour symboliser cet état de fait, celles de Brown (34 pts, 10 rbds, 4 contres) et Tatum (29 pts, 11 rbds), muselant Kevin Durant, jusqu’à lui chiper le ballon à tour de rôle en l’espace de 48 secondes dans le money-time.

22/30 aux tirs

De quoi faire dévisser les Nets à la 8e place (13-12), deux rangs devant les Knicks, qui restaient sur quatre défaites en cinq rencontres et se sont relancés aux dépens de Cleveland (92-81), au Madison Square Garden, où les Cavs (3e) ont été punis par leur maladresse (34,9% de réussite aux tirs).

D’une efficacité redoutable (22/30 aux shoots), il a fini à quatre unités de son record personnel (59 pts en 2016, avec la Nouvelle-Orléans contre Détroit), ajoutant 15 rebonds et trois contres à son escarcelle.

Dans son ombre, mais pas trop tout de même, LeBron James a largement contribué (29 pts, 8 rbds, 6 passes), face à des Wizards privés de Bradley Beal blessé et qui ont compté jusqu’à 29 longueurs de retard avant de se rapprocher à neuf unités au dernier quart-temps, dans le sillage de Kristaps Porzingis (27 pts).

«Je me sens vraiment bien, confiant au tir, et avec un super rythme», a réagi le All Star de 29 ans.