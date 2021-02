Basketball : Brooklyn, vainqueur «Nets» et sans bavure chez les Lakers

Le choc de jeudi en NBA, qui pourrait être l’affiche des finales en juillet, a clairement tourné à l’avantage des New-Yorkais (109-98). LeBron James a malgré tout passé la barre de 35’000 points.

Les Nets n’ont pas pu empêcher LeBron James (à droite) de franchir la barre des 35’000 points en carrière. Mais de mener les Lakers à la victoire, oui. Getty Images

Une poignée d’heures après l’annonce des joueurs désignés pour composer les cinq majeurs du All-Star Game qui aura bien lieu le 7 mars à Atlanta, deux d’entre eux étaient sur le parquet du Staples Center: «King» James d’un côté, Kyrie Irving de l’autre. Il aurait même pu y en avoir trois si Kevin Durant n’avait pas dû déclarer forfait, souffrant des ischio-jambiers.

Sans lui mais avec un solide James Harden (23 pts, 11 rbds) pour rendre la tâche encore plus difficile à L.A., privé d’Anthony Davis (mollet), les Nets se sont imposés avec autorité, faisant montre d’une redoutable adresse à longue distance (18/39). À l’image du spécialiste Joe Harris (6/7, 21 pts) et du Français Timothé Luwawu-Cabarrot, dans le rôle du facteur X en sortie de banc (5/8, 15 pts).

Le record de Kareem Adbul-Jabbar peut trembler

Irving a ajouté 16 points et 7 rebonds, pour ses retrouvailles avec LeBron James qui l’avait mené à remporter sa première et seule bague de champion à ce jour, sous le maillot de Cleveland en 2016. Ce dernier a encore été excellent (32 pts, 8 rbds, 7 passes), mais sans autre véritable ressort offensif que Kyle Kuzma (16 pts, 10 rbds), les Lakers, également priés de Dennis Schröder (protocole Covid) n’ont rien pu faire face au rouleau-c, compresseur adverse.

En habitué de la chose – il en fera peu cas, a fortiori après une défaite, la huitième de la saison (22 victoires) qui ne fragilise certes pas la 2e place à l’Ouest de son équipe -, «LBJ» est devenu le troisième joueur de l’histoire de la Ligue à dépasser la barre des 35’000 points et se rapproche doucement mais sûrement de Karl Malone (36’928) et Kareem Abdul-Jabbar (38’387).

Quand on sait qu’il a marqué au moins 1’500 points à chaque saison au cours de sa carrière, débutée il y a 18 ans, et qu’il a même dépassé les 2’000 à dix reprises, il est réaliste de l’imaginer battre ce record la saison prochaine sinon la suivante. En attendant, l’objectif reste de conserver le titre avec L.A. et se passer une cinquième bague au doigt. Mais il a trouvé chez les Nets, 2es après cette cinquième victoire d’affilée, des rivaux au potentiel très élevé.

Milwaukee n’y arrive pas

Milwaukee (3e à l’Est) est dans le dur: comme 48 heures plus tôt, il a subi la loi des Raptors sur son parquet (110-96), concédant surtout son cinquième revers d’affilée. Une telle mésaventure ne lui était plus arrivée depuis début 2017. Une fois de plus, les Bucks ont chèrement payé leurs largesses défensives actuelles, puisque Toronto a marqué un panier sur deux tentés. «Nous devons nous améliorer sur ce plan, mais l’état d’esprit était meilleur. Je sais que les gens ne regarderont que le résultat, mais on a fait preuve de cohésion, nous devons construire sur cette base», a toutefois commenté l’entraîneur Mike Bundenholzer.

Ce dernier aura néanmoins aussi constaté que son attaque a pareillement failli (39,8% de réussite), à l’image de Giannis Antetokounmpo limité à 23 points (8/23, 8 passes, 12 rbds) et Khris Middleton (13 pts, 5/13). En face, Nick Powell et Pascal Siakam ont porté les Raptors avec 29 et 27 points dans la musette, en l’absence de Kyle Lowry, touché à un pouce. Les voilà désormais 6es à l’Est, preuve de leur montée en puissance après un début de saison très difficile.

Autre équipe convalescente, Miami s’est imposée à Sacramento (118-110) grâce, fait rare dans une même équipe, à deux joueurs ayant réussi un triple-double: Jimmy Butler (13 pts, 13 passes, 10 rbds) et Bam Adebayo (16 pts, 12 rbds, 10 passes).